Европейские лидеры благополучно вернулись в Польшу после визита в Киев

Лидеры Польши, Чехии и Словении, прибывшие вчера в Киев для личной встречи с Зеленским, уже добрались до Польши и в ближайшее время прибудут в свои страны.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении благополучно вернулись в Польшу после визита в Киев, целью которого было продемонстрировать поддержку Украине, защищающейся от военного натиска россии*.

Во вторник лидеры встретились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы выразить солидарность с Украиной и поддержать стремление страны вступить в Европейский Союз.

Все три страны являются членами Европейского Союза и НАТО. Хотя их поездка была объявлена миссией ЕС, официальные лица в Брюсселе расценили ее как нечто, что три лидера предприняли самостоятельно. Генеральный секретарь НАТО сказал, что для союзников полезно тесное взаимодействие с Зеленским, но не высказал однозначного одобрения.

На родине они получили широкую похвалу, их назвали храбрецами, которые отправились в зону боевых действий, когда другие западные лидеры не осмелились этого сделать. Однако были и те, кто критиковал лидеров стран НАТО за рискованную поездку, которая была в основном символической и не имела четкого международного мандата.

Со своей стороны, Зеленский выразил признательность за демонстрацию поддержки со стороны членов ЕС, в который, как он надеется, Украина когда-нибудь сможет вступить.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!