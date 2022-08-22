Евросоюз намерен вести масштабную военную подготовку украинских сил

В Евросоюзе не рассчитывают на то, что развязанная рф* война быстро закончиться. В связи с этим верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о планах ЕС начать масштабную операцию по подготовке украинских военных.

Об этом сообщает The Telegraph.

Он отметил, что война потребует от Европы дальнейших усилий не только с точки зрения материального снабжения украинской армии. Боррель на пресс-конференции в Сантандере отметил, что новое вооружение для ВСУ потребует обучения бойцов. И ЕС предоставит такую помощь.

В настоящее время несколько стран Европейского Союза проводят подготовку украинских военных на базе двусторонних соглашений, отметил он. Однако 29 августа в Праге министры обороны стран-участниц ЕС обсудят детали и принципы организации более масштабных и комплексных учений украинских военных под эгидой Евросоюза.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!