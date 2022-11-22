Гафни о встрече с Нетаниягу и Левиным: Я зол

Член Кнессета Моше Гафни встретился сегодня во вторник, 22 ноября, с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и депутатом Кнессета Яривом Левиным.

Об этом сообщает 7-й канал.

Утверждается, что все трое обсудили задержки в переговорах на фоне гнева партии «Иудаизм Торы» по поводу распределения дел и ее вчерашнего объявления о замораживании переговоров с «Ликудом». Ранее сегодня Гафни напал на уходящего премьер-министра Яира Лапида за его слова против сегрегации:

«Я был шокирован словами Лапида, он хочет заботиться об ультраортодоксальных женщинах. Ультраортодоксальная женщина не пойдет на мероприятие, где нет разделение между мужчинами и женщинами. Чего хотят те, кто вдруг выступает против этого дела? Чтобы женщина сидела дома. Пусть не делает никаких поблажек. Ничего не изменится. Когда мы говорим о половой сегрегации, мы говорим о тех, кто об этом просит, ничего не изменится. Нет сегрегации для тех, кто этого не хочет», – заявил он.

Помимо этого, Гафни упомянул о своей встрече с Нетаниягу и Левиным.

«Я зол, потому что те, кто кричат, получают больше дел, чем мы. Я встречусь с Нетаниягу и Левиным», – добавил он.

«Курсор» сообщал, что Смотрич встретился с раввином Дракманом.