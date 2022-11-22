Смотрич встретился с раввином Дракманом: о чем шла речь

Председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич встретился с раввином Хаимом Дракманом.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что Смотрич проинформировал раввина о деталях коалиционных переговоров.

Как сообщал Курсор, накануне лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил, что новое правительство после вступления в должность должно принять меры против некоторых правозащитных организаций.

Ультраправый политик выступил на конференции под названием «Правозащитные организации под управлением ХАМАС», которую организовали правые активисты из группы «Ад Кан».

По мнению Смотрича, определенные организации ‒ «экзистенциальная угроза» для Израиля. Он призывает новое правительство обратить внимание на финансы таких правозащитников и действовать против них с помощью «правовых средств и средств безопасности».

«Столкнувшись с делегитимизацией, подстрекательством к терроризму и клевете, пора начинать реагировать. Это наша задача. Я не сомневаюсь, что в ближайшие дни будет создано хорошее правительство», ‒ сказал он.

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир призвал навести порядок на улицах, прежде чем становиться частью правительства.

«Не имея возможности восстановить управление и порядок на улицах – мы не можем быть в правительстве. Это наша роль, это наша миссия, за это мы получили кредит от общественности. Я считаю возможным создание полноценного правого правительства. Мы объединимся, не стирая обязательств наших избирателей, которые хотят получить помощь на периферии», – заявил Бен-Гвир.

Также Курсор писал о том, что депутат Оцма Иегудит назвал причину прекращения переговоров с Ликудом.