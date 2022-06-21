Гайда Ринави Зуаби сделала неожиданное заявление

Гайда Ринави Зуаби, которая несколько недель назад вышла из коалиции, заявила что не будет участвовать в следующих выборах ни от партии МЕРЕЦ, ни от любой арабской партии.

Депутат МЕРЕЦ Гайда Ринави Зуаби объявила, что она тоже не будет участвовать в предстоящих выборах в Кнессет.

Ожидалось, что Ринави Зуаби не будет вновь баллотироваться по списку МЕРЕЦ, где она считается персоной нон грата после нескольких голосований в последние месяцы, которые помогли провалить поддержанное коалицией законодательство. Но в интервью общественной телерадиокомпании «Макан» она исключила возможность баллотироваться в списке партии арабского большинства.

Ринави Зуаби была завербована перед предыдущими выборами председателем МЕРЕЦ Ницаном Горовицем, который хотел зарезервировать место в списке левой партии для арабской женщины. Однако этот союз так и не состоялся, поскольку Ринави Зуаби испытывала серьезные сомнения по поводу членства в правящей коалиции из-за ее политики в отношении палестинцев.

Вначале она была назначена следующим генеральным консулом Израиля в Шанхае в рамках сделки, призванной не допустить ее в Кнессет, но соглашение сорвалось в прошлом месяце на фоне ее разрыва с коалицией.

Заявление Ринави Зуаби последовало вскоре после аналогичного заявления депутата от партии РААМ Мазена Ганаима, еще одного депутата от арабской коалиции, который голосовал против правящего блока по ключевым законам.