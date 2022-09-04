Гальон встретилась с Яиром Голаном и Ницаном Горовицем: стало известно, о чем говорили политики

Председатель МЕРЕЦ решила лично встретиться с Яиром Голаном, который боролся против нее за пост председателя партии.

В ходе встречи стороны примерились и договорились оставить вражду в прошлом. Также Захара Гальон попросила Голана в период предвыборной кампании взять на себя ответственность за работу с избирателями в сельских районах, на что он ответил согласием.

Об этом сообщают «Детали».

Кроме того, Гальон переговорила с предыдущим председателем МЕРЕЦ Ницаном Горовицем, который злился на нее и членов партии за то, что он получил в предвыборном списке партии не то место, на которое он рассчитывал. Но Гальон удалось примириться и с ним и была устранена даже вероятность того, что Горовиц вообще не будет баллотироваться.

Министр здравоохранения также присоединился к избирательной кампании МЕРЕЦ и сегодня прибудет вместе с Гальон на встречу с представителями ЛГБТ-сообщества.

Ранее «Курсор» писал о том, что Горовиц заявил, что уйдет с поста главы МЕРЕЦ. Ожидалось, что это проложит путь депутату кнессета Яиру Голану, который возглавит партию, но вместо него это сделала Захара Гальон.