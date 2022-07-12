Горовиц заявил, что уйдет с поста главы МЕРЕЦ: кто его заменит

На прошлой неделе заместитель министра экономики Яир Голан («Мерец») объявил, что будет баллотироваться на пост главы Мерец.

Министр здравоохранения и глава «Мерец» Ницан Горовиц не будет баллотироваться на пост председателя своей партии на предстоящих праймериз, что проложит путь депутату кнессета Яиру Голану, который возглавит партию.

По словам министра, он останется в списке фракций на предстоящих выборах в Кнессет 1 ноября.

Напомним, что заместитель министра экономики Яир Голан («Мерец») на прошлой неделе объявил, что будет баллотироваться на высший пост в своей партии.

Еще мы писали, что Яир Голан утверждает, что ультраортодоксам нужно левое правительство, потому что правое правительство «хоронит их», как он выразился.

Ранее Курсор сообщал, что новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Кроме того, блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.