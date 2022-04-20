Ганц: Израиль продолжит обеспечивать статус-кво на Храмовой горе

Министр обороны Бени Ганц в среду принял участие в оценке ситуации в сфере безопасности, в ходе которой он затронул недавнюю напряженность в регионе.
«Израиль обеспечивал и будет обеспечивать и защищать свободу молитвы, статус-кво на Храмовой горе и самое главное — безопасность всех граждан региона», — сказал Ганц.
«Те террористы, которые бросают камни и подстрекают к насилию на Храмовой горе, — это те, кто вредит большинству людей, желающих спокойно отпраздновать Рамадан», — добавил он.
Ганц отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию в сфере безопасности, «Израиль принял решение не закрывать Храмовую гору в период Песаха, чтобы обеспечить свободу поклонения и посещения родственников».
«Я призываю палестинское руководство и всех лидеров региона действовать ответственно, чтобы обеспечить безопасность и стабильность и расширить гражданскую политику, которую мы намерены проводить до Ид аль-Фитр», — заключил он, имея в виду мусульманский праздник, знаменующий окончание месячного периода Рамадан.
Курсор ранее писал, что в ОАЭ вызывали посла Израиля в знак протеста против насилия на Храмовой горе. Амир Хайек является первым послом Израиля в ОАЭ и был вызван впервые с момента прибытия в страну. Во вторник он встретился с министром по международному сотрудничеству Рим бинт Эбрахим Аль-Хашими.