Ганц: Израиль продолжит обеспечивать статус-кво на Храмовой горе

Министр обороны Израиля заявил, что правительство решило не закрывать Храмову гору на период Песаха для того, чтобы сохранить свободу поклонения в этом священном месте.

Министр обороны Бени Ганц в среду принял участие в оценке ситуации в сфере безопасности, в ходе которой он затронул недавнюю напряженность в регионе.

«Израиль обеспечивал и будет обеспечивать и защищать свободу молитвы, статус-кво на Храмовой горе и самое главное — безопасность всех граждан региона», — сказал Ганц.

«Те террористы, которые бросают камни и подстрекают к насилию на Храмовой горе, — это те, кто вредит большинству людей, желающих спокойно отпраздновать Рамадан», — добавил он.

Ганц отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию в сфере безопасности, «Израиль принял решение не закрывать Храмовую гору в период Песаха, чтобы обеспечить свободу поклонения и посещения родственников».

«Я призываю палестинское руководство и всех лидеров региона действовать ответственно, чтобы обеспечить безопасность и стабильность и расширить гражданскую политику, которую мы намерены проводить до Ид аль-Фитр», — заключил он, имея в виду мусульманский праздник, знаменующий окончание месячного периода Рамадан.