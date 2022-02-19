Ганц — Камале Харрис: ядерная сделка должна включать в себя последовательное соблюдение надзорным органом ООН

Ганц заявил, что они говорили о «беспрецедентной стратегической связи между Израилем и США. Наши связи и сотрудничество способствуют безопасности обеих стран и ближневосточного региона в целом».

На встрече с Камалой Харрис министр обороны Ганц сказал ей, что любая ядерная сделка с Ираном должна включать тщательный надзор со стороны Международного агентства по атомной энергии ООН, говорится в сообщении его офиса.

«Важно, чтобы любое будущее соглашение с Ираном включало последовательное обеспечение соблюдения МАГАТЭ в дополнение к работе с открытыми файлами по ядерной программе», — сказал он.

По словам Ганца, оба говорили о «беспрецедентной стратегической связи между Израилем и США. Наши связи и сотрудничество способствуют безопасности обеих стран и ближневосточного региона в целом».

Он также рассказал ей о «ряде шагов, которые я планирую предпринять для углубления сотрудничества с нашими соседями в регионе».

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ допрашивает военнослужащих в связи со смертью американца палестинского происхождения в Иудее и Самарии. Сообщается, что 80-летний американец палестинского происхождения, скончавшийся в заключении ЦАХАЛа две недели назад, скорее всего, умер от сердечного приступа, вызванного стрессом, который он испытал во время задержания, заявил в воскресенье мэр палестинского города Джилилия.

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