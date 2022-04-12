Ганц планирует выдать разрешения на работу еще тысячам палестинцев

Министр обороны Израиля заявил о том, что страна стремится сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность в Иудее и Самарии, а также позволить палестинцам законно попадать на работу в страну.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что его ведомство работает над планами по легальному въезду в Израиль еще тысяч палестинских рабочих, поскольку Израиль стремится закрыть бреши в барьере безопасности в Иудее и Самарии.

«Наряду с разведкой, наступательными и оборонительными операциями мы разрабатываем решения, которые позволят десяткам тысяч дополнительных рабочих попасть в Израиль организованно», — сказал Ганц во время осмотра барьера.

По его словам, он поручил соответствующим органам подготовить план, который также включает в себя модернизацию пограничных переходов.

«Это повысит безопасность и улучшит как израильскую, так и палестинскую экономику. Мы будем продолжать бороться с терроризмом и заботиться об экономике», — добавляет он.

Курсор ранее писал, что Ганц рассказал о борьбе с терроризмом среди палестинцев. Министр обороны заявил о том, что израильские силы стремятся сделать все для того, чтобы предотвратить террористические акты со стороны палестинцев. Однако он отметил, что Израиль стремиться отделять террористов от мирных палестинцев.