Ганц планирует выдать разрешения на работу еще тысячам палестинцев

Министр обороны Бени Ганц заявил, что его ведомство работает над планами по легальному въезду в Израиль еще тысяч палестинских рабочих, поскольку Израиль стремится закрыть бреши в барьере безопасности в Иудее и Самарии.
«Наряду с разведкой, наступательными и оборонительными операциями мы разрабатываем решения, которые позволят десяткам тысяч дополнительных рабочих попасть в Израиль организованно», — сказал Ганц во время осмотра барьера.
По его словам, он поручил соответствующим органам подготовить план, который также включает в себя модернизацию пограничных переходов.
«Это повысит безопасность и улучшит как израильскую, так и палестинскую экономику. Мы будем продолжать бороться с терроризмом и заботиться об экономике», — добавляет он.
Курсор ранее писал, что Ганц рассказал о борьбе с терроризмом среди палестинцев. Министр обороны заявил о том, что израильские силы стремятся сделать все для того, чтобы предотвратить террористические акты со стороны палестинцев. Однако он отметил, что Израиль стремиться отделять террористов от мирных палестинцев.
Также сообщалось, что в сети показали видео с арабами, которые нагло бросают камни в автомобили ЦАХАЛа. Палестинские арабы стали в последние дни вести себя более агрессивно по отношению к израильтянам, а особенно к войскам ЦАХАЛа. Они нападают с камнями, коктейлями Молотова, а иногда даже с огнестрельным оружием.