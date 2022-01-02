Ганц продвигает «Закон о равенстве» и реформу ЦАХАЛа

Ганц заявил о необходимости внесения поправок в Закон о национальности.

Ожидается, что министр обороны Бени Ганц в ближайшие недели продвинет три закона, призванных сформулировать национальную идентичность в Израиле.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Речь идет о законе о равенстве, основном законе о Декларации независимости и реформе службы в ЦАХАЛе. По словам Ганца, принятие этих законов дополнит Закон о национальности, вызвавший общественный резонанс при принятии в 2018 году, и избавит от необходимости вносить в него поправки.

Эти законы могут вызвать разногласия внутри и без того конфликтной коалиции, поскольку известно, что министр внутренних дел Айелет Шакед и другие члены «Ямина» опасаются увеличения маневренности Высокого суда в отношении вопросов идентичности и национальных прав.

Закон о равенстве, который должен закрепить право на равенство и установить запрет на дискриминацию, был рассмотрен три недели назад в Министерском комитете по законодательству, где было решено предоставить министрам отсрочку на один месяц для достижения договоренностей.

Формулировка Закона о равенстве, представленная членом Эйтаном Гинзбургом (Кахоль-Лаван), гласит: «Каждый гражданин равен перед законом; «И личные права человека не нарушаются из-за религии, расы, пола, сексуальной ориентации, личного статуса, страны происхождения, возраста или инвалидности».

Курсор также писал, что Шакед рассказала о критике в свой адрес и о встрече Ганца и Аббаса.

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