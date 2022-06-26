Ганц заявил, что чиновники должны обсуждать угрозу Ирана только за закрытыми дверями

«Мы будем продолжать вести этот открытый и глубокий дискурс только в закрытых помещениях. Любой другой способ вредит безопасности Израиля», — заявил Ганц.

Министр обороны Бенни Ганц ответил на сообщения о разногласиях между высокопоставленными чиновниками ЦАХАЛа и шпионским агентством «Моссад» по поводу позиции Израиля в отношении иранской ядерной сделки, заявив, что такие разговоры должны оставаться за закрытыми дверями.

«Оборонное ведомство день и ночь занимается иранской угрозой как самым важным и неотложным стратегическим вопросом для безопасности Израиля», — пишет Ганц в Твиттере.

«Это делается в координации между всеми силовыми структурами, и, несмотря на свободу мнений, решения принимаются политическим эшелоном», — говорит он.

Как ранее писал Курсор, министр обороны Бени Ганц заявил, что он поручил органам безопасности взвесить возможные обходные пути, если коалиция не сможет продлить действие израильского закона на израильтян в Иудее и Самарии.

Также мы передавали, что министр обороны Бени Ганц встретился сегодня с премьер-министром Индии в рамках своего визита, приуроченного к 30-й годовщине установления безопасности и дипломатических отношений между Израилем и Индией.

Кроме того, мы сообщали, что министерство юстиции США распорядилось изъять два самолета, принадлежащих российско-еврейскому олигарху Роману Абрамовичу.