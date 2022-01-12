Гендиректор Минобразования: Наша политика — держать школы открытыми

Далит Штаубер заявил, что в данный момент более 2,2 миллиона детей посещают школу каждый день.

Генеральный директор Министерства образования Далит Штаубер в среду утром выступил в защиту политики Министерства, согласно которой школы остаются открытыми, несмотря на волну инфекций.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Выступая на радио 103 FM, Штаубер сказал: «Наша политика последовательна: Не закрывать учебные заведения. Мы считаем, что даже когда уровень инфекций растет, самое главное — сохранить режим дня детей».

«Результаты дистанционного обучения в Израиле ужасны. Пока экономика открыта, школы будут открыты».

Она добавила, что из 2 450 000 учащихся более 2 250 000 посещают школу каждый день, а еще 140 тысяч болеют или имеют положительный тест на коронавирус. По ее словам, 50% учащихся начальной школы освобождены от карантина в связи с выздоровлением от коронавируса или вакцинацией.

«Давайте смотреть на это пропорционально», — подчеркнула она. «Система работает в чрезвычайное время».

«Реальность сложна, мы работаем в сложных условиях, но другие варианты гораздо хуже».

Курсор ранее писал, что программа школьной вакцинации закончилась спустя три недели после начала. Инициатива Израиля о том, чтобы школьные медсестры прививали израильских детей вакциной COVID-19, завершилась во вторник после всего лишь двух с половиной недель реализации, объявила во вторник вечером директор службы общественного здравоохранения д-р Шарон Алрой-Прайс.

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