Генерал оценил вероятность ядерной войны: путин не просто угрожает, он неадекватен

Из-за неадекватности российских властей сейчас весь мир должен не просто помогать Украине, но и заботиться о своей безопасности.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил вероятность ядерной войны. Сейчас глава рф* владимир путин угрожает всему миру и он опасен, считает генерал армии Украины.

Об этом Маломуж рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

По его словам, сейчас путин в безысходности. Он не знает, как действовать.

«Все его спецслужбы внушили: «ты великий»… Он пытается поднимать ставки, угрожать… Он не просто угрожает, реально действует… Это растерянность и безысходность, и в этом он опасен. Приземлить его можно очень мощно нашими успехами», — отметил генерал.

По мнению Маломужа, сейчас действительно наблюдается угроза ядерной войны, а потому весь мир должен действовать. Все должны жестко поставить путина на место и нейтрализовать его, так как кровавый диктатор «играет на грани фола». По словам генерала, сейчас президент рф готовит себе «почву» для применения ядерного оружия. Так, путин приказал проводить на временно оккупированных территориях Украины «референдумы», после которых он может перейти к решительным шагам.

Маломуж отметил, что президент США Джо Байден и другие высокопоставленные лица уже предупредили путина о последствиях применения ядерного оружия. Если диктатор ударит по Украине, то другие страны сразу же отреагируют и «прилетит» по россии, добавил он.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!