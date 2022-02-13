Генеральный секретарь ОЭСР посетит Израиль на этой неделе

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн встретится с премьер-министром и членами кабинета министров, а также примет участие в специальном заседании кабинета министров.

Матиас Корманн, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посетит Израиль на этой неделе вместе с тремя директорами организации по вопросам образования, налогов, экономики и сельского хозяйства.

Корманн встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом, президентом Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Яиром Лапидом и министрами финансов, экономики, обороны, здравоохранения и инноваций, а также с управляющим Банка Израиля и председателем Управления инноваций.

В воскресенье Корманн примет участие в специальном заседании кабинета министров, в ходе которого будут обсуждаться экономические события в Израиле в условиях кризиса COVID-19, международная налоговая реформа под руководством ОЭСР, рекомендации организации в области образования и борьбы с прожиточным минимумом.

Цель визита — активизация деятельности Израиля в ОЭСР и укрепление сотрудничества с ней, в том числе за счет помощи организации в продвижении экономических и структурных реформ в Израиле.

Корманн, ранее занимавший пост министра финансов Австралии, вступил в свою нынешнюю должность в ОЭСР 1 июня 2021 года на пятилетний срок.

Курсор ранее писал, что ожидается, что план снижения стоимости жизни снизит рост цен на электроэнергию. По данным СМИ, государство возьмет на себя часть повышения цен на электроэнергию, так что для потребителей рост цен составит около 2%, а не 5,7%. Также будет снижен подоходный налог для работающих родителей, введен отрицательный подоходный налог для низкооплачиваемых работников и отменены таможенные пошлины на десятки импортных продуктов, включая мясо и курицу.

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