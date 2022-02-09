Ожидается, что план снижения стоимости жизни снизит рост цен на электроэнергию

Уже сегодня Беннет совместно с Либерманом представят план по немедленному снижению роста стоимости жизни согласно которому правительство возьмет на себя большую часть повышения цен на электроэнергию.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр финансов Авигдор Либерман объявят в среду днем правительственный план по сдерживанию роста стоимости жизни.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Ранее на этой неделе Беннет прибыл в офис Либермана и поручил ему разработать план по немедленному снижению роста стоимости жизни.

По данным СМИ, государство возьмет на себя часть повышения цен на электроэнергию, так что для потребителей рост цен составит около 2%, а не 5,7%. Также будет снижен подоходный налог для работающих родителей, введен отрицательный подоходный налог для низкооплачиваемых работников и отменены таможенные пошлины на десятки импортных продуктов, включая мясо и курицу. Цена на газ, однако, снижена не будет.

Отмечается, что за последний месяц налоги на недвижимость выросли примерно на 2%, но это не упоминается в плане правительства. В течение 2022 года израильское население заплатит почти 33 миллиарда в виде налогов на недвижимость, тогда как десять лет назад эта сумма составляла всего 25 миллиардов.

Курсор ранее писал, что Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле. Премьер-министр на заседании кабинета министров коснулся стоимости жизни и заявил, что министры должны сделать все, чтобы усилить конкуренцию производителей в Израиле, открыв дорогу иностранным компаниям.

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