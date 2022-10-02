Демаркация морской границы с Ливаном: Лапид сделал важное заявление

Премьер-министр Лапид объявил сегодня утром: «В выходные в Ливане и Израиле было принято предложение американского посредника о соглашении о морской границе между двумя странами».

На следующий день после того, как Ливан получил от Соединенных Штатов проект соглашения о морской границе с Израилем, премьер-министр Яир Лапид упомянул сегодня о прогрессе в направлении исторического соглашения о морской границе и сказал, что «это сделка, которая укрепляет безопасность Израиля».

По его словам, предложение американского посредника Амоса Хохштейна принято и направлено на юридическую проверку.

«В выходные предложение американского посредника о соглашении о морской границе между двумя странами было принято в Ливане и Израиле, — сказал Лапид в начале заседания кабинета министров. — Мы ведем обсуждения по окончательным деталям, поэтому пока нельзя поздравить с финалом, но, как мы и требовали с первого дня, предложение полностью сохраняет политические интересы Израиля, а также наши экономические интересы».

Ранее Курсор писал, что лидер «Хизбалллы» Хасан Насралла отреагировал без крайних угроз, что дает надежду о перспективности сделки, снижении напряженности.

Еще «Курсор» сообщал, что еще в августе Ливан и Израиль сблизились по компромиссу в вопросе раздела газовых месторождений. Одним из вариантов решения вопроса может стать финансовая компенсация.