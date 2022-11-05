Генштаб: россияне готовят ловушку в Херсонской области и хотят втянуть ВСУ в уличные бои

Войска рф* пытаются убедить, будто выходят из Херсона, однако не исключено, что они готовят ловушку для украинских защитников.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о вероятности ловушек для украинских военных во время контрнаступления, Гуменюк отметила, что это вероятно, поскольку они наглядно пытаются убедить в том, что они отходят. При том, что разведка докладывает, что они остаются. «Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции и, в частности, то, что обустраиваются на левом берегу огневые позиции, они будут использованы для поддержки огневой на правом берегу”, — сказала она.

По словам представителя Сил обороны юга, захватчики пытаются создать эффект, якобы их нет, чтобы заманить силы обороны в определенные населенные пункты. А это всегда сложные уличные бои.

Она отметила, что ситуация в Херсонской области развивается «по непонятному даже самим оккупантам сценарию, поскольку они пытаются создать впечатление многопланового развития событий: и окапываются, и эвакуируются».

В то же время, по ее словам, захватчики проходят вдоль пристаней и причалов, уничтожая подвернувшиеся им плавсредства.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!