Герцог и наследный принц бин Заид проведут еще одну незапланированную встречу

После их встречи сегодня утром наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приглашает президента Ицхака Герцога на вторую личную встречу в свой частный дворец в Абу-Даби, сообщает канцелярия президента.

Об этом пишет Times Of Israel.

Эта встреча была «ранее незапланированной», говорится в сообщении канцелярии президента, и «была предложена кронпринцем в конце его долгой и теплой встречи с президентом сегодня утром».

Во время их встречи Герцог сообщил бин Заиду, что медицинский центр Шнайдера назовет педиатрическую медицинскую конференцию в честь Авраамовых соглашений.

Ранее Курсор сообщал, что Ицхак Герцог со своей женой поздравили русскоязычных репатриантов.

Герцог встретился с наследным принцем Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби. Герцог сказал, что его визит в ОАЭ, первый в истории израильского президента, является выражением «видения и мечты о мире и духа мира, который мы несем всему региону».

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