Герцог наградит Байдена Почетной президентской медалью

Президент Израиля заявил, что Джо Байден заслужил Почетную медаль за истинную дружбу с Государством Израиль, еврейским народом, а также за борьбу против антиизраильской и антисемитской ненависти во всем мире.

Президент Ицхак Герцог наградит президента США Джо Байдена Почетной медалью президента Израиля во время его визита в Израиль на следующей неделе, сообщает канцелярия Герцога.

Медаль, которая вручается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие Израиля или человечества, будет вручена на церемонии в резиденции президента в Иерусалиме.

Президент вручит награду в знак признания «истинной дружбы Байдена с Государством Израиль, народом Израиля и еврейским народом; его бескомпромиссной приверженности безопасности Израиля на протяжении десятилетий; его вклада в углубление, укрепление и усиление крепкого и непоколебимого союза между Израилем и Соединенными Штатами Америки; его борьбы против антиизраильской и антисемитской ненависти во всем мире».

Награда, которой на сегодняшний день удостоены 26 человек, была учреждена тогдашним президентом Шимоном Пересом в 2012 году. Медаль, созданная на основе французского ордена Почетного легиона, в последний раз вручалась в 2014 году. Предшественник Герцога, Реувен Ривлин, не вручал ее вообще. После вступления в должность Герцог восстановил консультативный комитет по Медали Почета под руководством судьи Верховного суда в отставке Йорама Данцигера.

«С самого начала богатой карьеры президента Байдена на государственной службе в 1970-х годах он зарекомендовал себя как человек, который любит Израиль и является настоящим другом всего еврейского народа», — говорится в рекомендации комитета о награждении Байдена медалью.

Курсор ранее писал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.