Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады

Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.

Президент США Джо Байден должен принять участие в церемонии открытия Маккабиады.

Накануне американский президент посетит Израиль с дипломатическим визитом и примет участие в церемонии открытия в Тедди, на которой также ожидается присутствие президента Ицхака Герцога и премьер-министра Яира Лапида.

После прибытия Байдена на церемонию открытия Маккабии полиция и силы безопасности будут расставлены в соответствии со строгими мерами безопасности в районе стадиона Тедди и во всей столице. Вчера команда полицейского командования президента США посетила ряд объектов, которые, как ожидается, президент и его свита посетят во время своего визита в Израиль на следующей неделе.

Стоит напомнить, что Маккабиада стартует в следующий четверг вечером, 14 июля, на стадионе Тедди в Иерусалиме, Израиль. Соревнования должны были пройти в прошлом году, однако были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Курсор ранее писал, что Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.