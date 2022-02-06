Герцог направил соболезнования королю Марокко в связи с гибелью мальчика, упавшего в колодец

Израиль и Марокко недавно восстановили дипломатические отношения в соответствии с Авраамовыми соглашениями, заключенными при посредничестве США.

Президент Ицхак Герцог направил соболезнования королю Марокко Мохаммеду VI в связи с гибелью маленького мальчика, упавшего в колодец.

Об этом пишет Times Of Israel.

«От имени народа Израиля я выразил Его Величеству королю Мохаммеду VI искренние соболезнования в связи с трагической гибелью маленького Райана», — говорит Герцог, согласно сообщению из его канцелярии.

«Вместе со всем миром мы были потрясены ходом спасательной операции и молились за его благополучное возвращение. Наши сердца разбились прошлой ночью».

Курсор ранее сообщал, что в Марокко пятилетний мальчик упал в колодец: спасательная операция идет пятый день. По сообщениям местных СМИ, пятилетний мальчик по имени Райан играл возле колодца в Тамруте, в 100 километрах от северного города Шефсхавен, и случайно упал в него. Ширина колодца составляет всего около 25 сантиметров.

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