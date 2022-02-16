Герцог в Иерусалиме встретился с Нэнси Пелоси

20:38, Вчера
Политика, Новости Израиля, Zahav
Ицхак Герцог фото
Ицхак Герцог
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поблагодарила президента Израиля Ицхака Герцога за гостеприимство. Стороны обсудили стихи Эхуда Манора.

Президент Ицхак Герцог встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая находится в Израиле с делегацией Конгресса.

«Мы очень рады, что вы здесь, в Израиле, и мы благодарны вам за вашу дружбу, которая так много олицетворяет в уникальных отношениях между Израилем и Соединенными Штатами, неразрывной связи, и мы очень рады, что вы здесь с вашим мужем в Израиле, в Иерусалиме, на Святой земле», — говорит Герцог Пелоси. «Добро пожаловать и приятного вам визита».

Пелоси благодарит президента за гостеприимство. Позже они обсудили стихи Эхуда Манора. «Это действительно так. Мы это уже обсуждали, что искусство объединяет нас», — говорит она. «Каким-то образом существует способ, когда вдохновение и общие ценности позволяют нам забыть о некоторых наших различиях».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Герцог пообщался с отцом ребенка, застреленного на севере страны. Президент Ицхак Герцог поговорил с Мухаммадом Худжайратом, отцом четырехлетнего мальчика, который был застрелен во время перестрелки в северной деревне накануне.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Алекс Арнав
ТЭГИ:
Новости по теме