Герцог в Иерусалиме встретился с Нэнси Пелоси

Президент Ицхак Герцог встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая находится в Израиле с делегацией Конгресса.

«Мы очень рады, что вы здесь, в Израиле, и мы благодарны вам за вашу дружбу, которая так много олицетворяет в уникальных отношениях между Израилем и Соединенными Штатами, неразрывной связи, и мы очень рады, что вы здесь с вашим мужем в Израиле, в Иерусалиме, на Святой земле», — говорит Герцог Пелоси. «Добро пожаловать и приятного вам визита».

Пелоси благодарит президента за гостеприимство. Позже они обсудили стихи Эхуда Манора. «Это действительно так. Мы это уже обсуждали, что искусство объединяет нас», — говорит она. «Каким-то образом существует способ, когда вдохновение и общие ценности позволяют нам забыть о некоторых наших различиях».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Герцог пообщался с отцом ребенка, застреленного на севере страны . Президент Ицхак Герцог поговорил с Мухаммадом Худжайратом, отцом четырехлетнего мальчика, который был застрелен во время перестрелки в северной деревне накануне.

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