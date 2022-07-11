Герцог встретился с президентом Чехии в Праге

Ицхак Герцог поблагодарил чешского коллегу Милоша Земана за постоянную поддержку Израиля на мировой арене и вручил ему Почетную медаль президента Израиля.

Президент Ицхак Герцог встретился в Праге со своим чешским коллегой Милошем Земаном и наградил его Почетной медалью президента Израиля.

Герцога встретили Земан и первая леди Ивана Земанова в Пражском Граде, резиденции президента Чехии. Церемония приветствия включала в себя почетный караул и исполнение израильского и чешского национальных гимнов.

Затем лидеры двух стран провели встречу один на один, за которой последовала более широкая встреча с их сотрудниками.

Герцог вручил медаль в начале государственного обеда.

«Вы — важный союзник, — сказал Герцог, — и ваша любовь к Израилю принесла ему славу в семье народов. Не секрет, что на протяжении нескольких десятилетий Израиль и Чехия были настоящими партнерами, учились друг у друга, поддерживали друг друга и полагались друг на друга».

Герцог благодарит Земана за поддержку Прагой Израиля на международных форумах, а также за перенос отделения чешского посольства в Иерусалим.

«Нет необходимости говорить, что Чешская Республика полностью поддерживает израильский народ против международного сообщества», — говорит Земан. «В этом контексте мы также обсудили с господином президентом антиизраильское решение Совета по правам человека ООН, решение, которое мы оба решительно осудили».

Курсор ранее писал, что в воскресенье президент Герцог посетит Чехию. Визит в Чехию президента Герцога и его супруги запланирован на воскресенье-понедельник. В это время пройдут переговоры на высшем уровне и встреча с представителями еврейской общины в Праге.