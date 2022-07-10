В воскресенье президент Герцог посетит Чехию

Визит в Чехию президента Герцога и его супруги запланирован на воскресенье-понедельник. В это время пройдут переговоры на высшем уровне и встреча с представителями еврейской общины в Праге.

В преддверии визита в Израиль президента США Джо Байдена, в воскресенье президент Ицхак Герцог и его жена Михаль посетят с кратким визитом Чешскую Республику.

Поездка организована по приглашению президента Чехии Милоша Земана.

Земан примет их на государственном обеде в Пражском Граде, где пройдут дипломатические переговоры. Герцог также встретится с другими высокопоставленными чешскими чиновниками.

На понедельник запланировано посещение старого еврейского кладбища в Праге, а также встреча с членами еврейской общины в синагоге. Президентская чета вернется в Израиль вечером в понедельник.

Израиль поддерживает дружественные отношения с Чешской Республикой, исторически находясь в долгу перед страной, которая обучала личный состав израильских ВВС во время Войны за независимость и поставляла оружие зарождающемуся государству Израиль, когда другие страны отказывались это делать.

«Курсор» писал, что Лапид одобрил закрытие посольства Эритреи. Эритрея на протяжении двух лет не позволяла израильскому послу прибыть на свое рабочее место, а потому посольство стояло пустым.

Мы сообщали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.