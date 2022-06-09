Гилад Эрдан: ООН должна остановить гонку Ирана к созданию атомной бомбы

Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, критикующую Иран за отказ сотрудничать с его инспекторами и призывающую Иран начать сотрудничество с агентством по наблюдению за ядерной областью.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в среду отреагировал на решение Международного агентства по атомной энергии осудить Иран за отказ сотрудничать с инспекторами.

«Осуждение Ирана Международным агентством по атомной энергии за его ядерный обман показывает истинное лицо иранского режима-изгоя и его намерение приобрести ядерное оружие. Если убийственный, радикальный Иран станет пороговым ядерным государством, это поставит под угрозу весь мир», — сказал Эрдан.

«Совет Безопасности ООН должен призвать Иран к ответу и использовать все возможные средства, чтобы остановить гонку Ирана к созданию атомной бомбы», — добавил он.