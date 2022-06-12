Глава МАГАТЭ призвал Иран возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры

Рафаэль Гросси заявил, что у Ирана есть один шанс обрести уверенность и доверие, в которых он так нуждается — вернуть инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты и сесть за стол переговоров.

Международное агентство по атомной энергии призывает Иран возобновить переговоры «сейчас», чтобы избежать кризиса, который может сделать «чрезвычайно сложным» спасение ядерного соглашения 2015 года.

На этой неделе Иран отключил некоторые камеры, позволяющие международным инспекторам следить за его ядерной деятельностью, в ответ на резолюцию Запада, принятую 8 июня, в которой агентство ООН осудило отсутствие сотрудничества со стороны Тегерана.

Двадцать семь камер наблюдения «были удалены», сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью, транслируемом сегодня CNN, назвав это «очень серьезным шагом».

Гросси говорит, что он говорил своим иранским коллегам: «Мы должны сесть за стол переговоров сейчас, мы должны исправить ситуацию, мы должны продолжать работать вместе. Единственный способ для Ирана обрести уверенность, доверие, в которых он так нуждается, чтобы продвигать свою экономику вперед… — это позволить инспекторам МАГАТЭ присутствовать».

Недавние действия Ирана, по его словам, делают «путь возвращения к соглашению чрезвычайно трудным».

Курсор ранее писал, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.