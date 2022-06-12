Глава МИД Латвии в поздравлении с Днем россии пожелал ей поражения в войне

Об этом он написал в Твиттере сегодня, когда отмечается День россии
Помимо прочего Ринкевичс также призвал россию и ее власти отказаться от имперских амбиций.
Отметим, что его позицию поддержали во многих европейских странах. В частности, сегодня проходят массовые уличные акции против вторжения рф в Украину.
Акции протеста против войны проходят у российских посольств или на центральных площадях в более чем 70 городах почти 30 стран мира.
Ранее «Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!