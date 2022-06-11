Россия не отказалась от плана полного захвата Украины — разведка

Армия рф* несет огромные потери в Украине и терпит поражения на большинстве направлений, но кремль все равно не отказывается от своих амбиций. Они не жалеют не только мирных украинцев, но и своих солдат.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что украинские военные сорвали российский план блицкрига по захвату Киева, Харькова и Одессы, поэтому основные усилия враг сосредоточил на востоке страны. Но россияне по-прежнему хотят всю Украину.

В связи с военными неудачами войск российскому генеральному штабу приходится каждые 30 дней корректировать планы по вторжению и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях. При этом на каждом таком этапе придумывают все новую и новую ложь для собственного населения и, конечно же, продолжают отрицать огромные потери.

Скибицкий отметил, что разведка получила доказательства, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот — потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой «специальной военной операции», о которой путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь.

Он отметил, что, по данным разведки, россия имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины. Но и украинские военные готовы помешать их планам.

Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.

Кроме того, мы писали, что рф катастрофически не хватает современных ракет, используют устаревшие и неточные.