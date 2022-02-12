Глава МИД РФ обвинил США в антироссийской пропаганде

Сергей Лавров также заявил, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования России в области безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обвинил Вашингтон в ведении «пропагандистской кампании» о возможной российской агрессии, сообщило в субботу министерство иностранных дел России.

Россия наращивает военные силы вблизи Украины, что подогревает опасения, что она может вторгнуться туда. Москва отрицает такие планы.

В отчете о субботнем телефонном разговоре с Блинкеном Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования России в области безопасности.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.