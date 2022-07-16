Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о перспективах нормализации отношений с Израилем

Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме — это требование Саудовской Аравии для мира с Израилем, заявил CNN министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Саудовская Аравия не будет полностью нормализовывать отношения с Израилем, пока не будет достигнуто решение о двух государствах с палестинцами, заявил в пятницу министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Мы уже говорили, что Саудовская Аравия поддерживает Арабскую мирную инициативу. Фактически, мы предложили ее. Мы ясно дали понять, что мир наступит в конце этого процесса, а не в его начале», — сказал Джубейр в интервью Вольфу Блитцеру на CNN.

«Мы также сказали, что страны, подписавшие Авраамовы соглашения с Израилем, приняли суверенные решения. Мы надеемся, что эти решения окажут положительное влияние на внутренние усилия Израиля», — добавил он.

На вопрос, готова ли Саудовская Аравия присоединиться к Авраамовым соглашениям, Джубейр ответил, что Саудовская Аравия ясно дала понять, что «нам нужен процесс, и этот процесс должен включать реализацию Арабской мирной инициативы. Как только мы взяли на себя обязательства по урегулированию на основе двух государств с палестинским государством на оккупированных территориях со столицей в Восточном Иерусалиме, это наши требования к миру».

«Мы заняли позиции и ясно дали понять, что мир возможен и является стратегическим вариантом, но есть определенные требования, которые должны произойти, прежде чем это произойдет», — добавил Джубейр.

Курсор ранее писал, что Саудовская Аравия разрешила полеты над страной израильским самолетам. Разрешение израильским самолетам пролетать над небом Саудовской Аравии позволит Израилю наладить прямые рейсы в Азию, например в Китай и Индию.