Саудовская Аравия разрешила полеты над страной израильским самолетам

Еще до вылета президента США Байдена в Саудовскую Аравию, Управление гражданской авиации королевства объявило о решении разрешить пролет израильских самолетов над своей территорией.
Советник по национальной безопасности США прокомментировал это решение: «Байден приветствует, это необходимо для процветания и безопасности Соединенных Штатов и Израиля».
Решение Управления гражданской авиации Саудовской Аравии направлено на «укрепление позиций Саудовской Аравии как глобального узла, соединяющего три континента, и расширение международного воздушного сообщения».
Что это дает Израилю: израильские авиалинии смогут пролетать через территорию королевства на пути в Азию, а не только в пункты назначения в Персидском заливе.
После подписания Авраамовых соглашений Саудовская Аравия начала разрешать израильским авиакомпаниям летать над своим небом по специальному коридору в Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Это не давало Израилю возможности прямых рейсов в Азию, включая Китай и Индию.
Премьер-министр Яир Лапид сказал вчера: «Что касается прямых рейсов в Саудовскую Аравию, мы выступаем за содействие нормализации отношений со всеми возможными странами».
Ранее «Курсор» писал, что Израиль попросил Саудовскую Аравию разрешить прямые рейсы в Мекку.
Мы также информировали, что в Иерусалиме проходит церемония открытия Маккабиады.