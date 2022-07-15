Саудовская Аравия разрешила полеты над страной израильским самолетам

Разрешение израильским самолетам пролетать над небом Саудовской Аравии позволит Израилю наладить прямые рейсы в Азию, например в Китай и Индию.

Еще до вылета президента США Байдена в Саудовскую Аравию, Управление гражданской авиации королевства объявило о решении разрешить пролет израильских самолетов над своей территорией.

Советник по национальной безопасности США прокомментировал это решение: «Байден приветствует, это необходимо для процветания и безопасности Соединенных Штатов и Израиля».

Решение Управления гражданской авиации Саудовской Аравии направлено на «укрепление позиций Саудовской Аравии как глобального узла, соединяющего три континента, и расширение международного воздушного сообщения».

Что это дает Израилю: израильские авиалинии смогут пролетать через территорию королевства на пути в Азию, а не только в пункты назначения в Персидском заливе.

После подписания Авраамовых соглашений Саудовская Аравия начала разрешать израильским авиакомпаниям летать над своим небом по специальному коридору в Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Это не давало Израилю возможности прямых рейсов в Азию, включая Китай и Индию.

Премьер-министр Яир Лапид сказал вчера: «Что касается прямых рейсов в Саудовскую Аравию, мы выступаем за содействие нормализации отношений со всеми возможными странами».

Ранее «Курсор» писал, что Израиль попросил Саудовскую Аравию разрешить прямые рейсы в Мекку.

Мы также информировали, что в Иерусалиме проходит церемония открытия Маккабиады.