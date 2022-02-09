Глава МИД Турции: Мы не откажемся от приверженности палестинскому государству

Министр иностранных дел Турции заявил, что хотя его страна поддерживает создание палестинского государства, любая нормализация отношений с Израилем не будет происходить за счет палестинского дела.

Турция не будет отказываться от своих обязательств по созданию палестинского государства ради установления более тесных связей с Израилем, заявил во вторник министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Любой шаг, который мы сделаем с Израилем в наших отношениях, любая нормализация, не будет за счет палестинского дела, как в некоторых других странах», — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре, ссылаясь на сближение между Израилем и некоторыми странами Персидского залива, которое возмутило Турцию.

«Наша позиция там всегда ясна», — добавил он. «Нормализация этих связей может повысить роль Турции в решении вопроса о двух государствах, как страны, которая будет поддерживать контакты с обеими странами, но мы никогда не отступим от наших основных принципов».

Комментарии прозвучали в преддверии ожидаемого визита в Турцию президента Ицхака Герцога.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что Герцог посетит Турцию до середины февраля и будет открыта новая страница в напряженных двусторонних отношениях двух стран.

Курсор ранее писал, что Герцог может в ближайшее время посетить Турцию. Израильские источники подтвердили, что предварительные переговоры ведутся, но сказали, что дата не назначена, и целесообразность встречи также неясна.

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