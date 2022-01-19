Эрдоган: Герцог может в ближайшее время посетить Турцию

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждается возможность визита президента Ицхака Герцога.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Мы ведем переговоры с президентом Герцогом. Господин Герцог может посетить Турцию», — сказал Эрдоган журналистам во время визита в Албанию.

Израильские источники подтвердили, что предварительные переговоры ведутся, но сказали, что дата не назначена, и целесообразность встречи также неясна.

Пресс-секретарь Герцога отказался от комментариев.

Один из источников, знакомый с деталями переговоров, подчеркнул, что сближение с Турцией не будет происходить за счет прочных связей Израиля с его союзниками, имеющими напряженные отношения с Анкарой — Кипром и Грецией. Более того, шаги, предпринимаемые с Эрдоганом, делаются в координации с этими двумя странами.

В 2016 году Турция и Израиль подписали соглашение о всеобъемлющем примирении, положив конец шестилетнему дипломатическому противостоянию после жестокого столкновения израильских солдат с исламистскими радикалами на судне, пытавшемся прорвать блокаду сектора Газа.

Курсор также писал, что Эрдоган заявил, что посетит Саудовскую Аравию в феврале. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что в следующем месяце совершит визит в Саудовскую Аравию, чьи связи с Анкарой в последние годы были натянутыми.

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