Эрдоган: Герцог может в ближайшее время посетить Турцию

07:13, Сегодня
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Ицхак Герцог фото
Ицхак Герцог
Фото: Hadas ParushFlash90

Президент Турции заявил, что обсуждается возможность визита президента Ицхака Герцога.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждается возможность визита президента Ицхака Герцога.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Мы ведем переговоры с президентом Герцогом. Господин Герцог может посетить Турцию», — сказал Эрдоган журналистам во время визита в Албанию.

Израильские источники подтвердили, что предварительные переговоры ведутся, но сказали, что дата не назначена, и целесообразность встречи также неясна.

Пресс-секретарь Герцога отказался от комментариев.

Один из источников, знакомый с деталями переговоров, подчеркнул, что сближение с Турцией не будет происходить за счет прочных связей Израиля с его союзниками, имеющими напряженные отношения с Анкарой — Кипром и Грецией. Более того, шаги, предпринимаемые с Эрдоганом, делаются в координации с этими двумя странами.

В 2016 году Турция и Израиль подписали соглашение о всеобъемлющем примирении, положив конец шестилетнему дипломатическому противостоянию после жестокого столкновения израильских солдат с исламистскими радикалами на судне, пытавшемся прорвать блокаду сектора Газа.

Курсор также писал, что Эрдоган заявил, что посетит Саудовскую Аравию в феврале. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что в следующем месяце совершит визит в Саудовскую Аравию, чьи связи с Анкарой в последние годы были натянутыми.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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