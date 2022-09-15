Глава партии «Авода» Мейрав Михаэли ищет силовиков на второе место в списке, но те отказывают

Силовики могут претендовать на второе место в списке партии «Авода» для предстоящих выборов, но желающих на него пока нет.

Сообщается, что глава партии “Авода” Мерав Михаэли продолжает поиск кандидата из органов безопасности на второе место в списке для предстоящих выборов. По предварительным данным, уже два намеченных претендента не согласились, а Омеру Бар Леву отказала она сама.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Стоит отметить, что сегодня утром министр внутренней безопасности Омер Бар Лев сообщил, что передумал уходить из партии “Авода” и готов занять предложенное 9-е место в списке, которое не дает особых надежд на высокие посты в случае победы. Хотя до этого сообщалось, что Бар Лев был расстроен тем, что получил это место в результате праймериз и требовал от Михаэли, чтобы та продвинула его на вакантное 2-е место, однако глава “Аводы” отказалась это делать в обход праймериз, чтобы не создавать прецедента.

Она не теряет надежду найти кандидата из “безопасников” для вакантного места, чтобы тот усилил позиции партии в борьбе с политическим альянсом “Ха-махане ха-мамлахти” с Бени Ганцем и Гади Айзенкотом.

Ранее «Курсор» писал о том, что партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.