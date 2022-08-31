Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов

Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.

Рам Шефа из партии Авода и Михал Розин из МЕРЕЦ сделали совместное заявление, где сказали, что грядущие выборы имеют решающее значение для предотвращения прихода ультраправых в правительство.

Благодаря этому политические силы гарантируют, что полученные ими голоса, которые не предоставят места в Кнессете, не потратятся впустую. Вместо этого сценария одна партия передает другой свои голоса, что предусмотрено специальным соглашением.

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Согласно законодательству, объединенные оставшиеся голоса получает партия, которая ближе всего к получению еще одного места. Такие сделки засчитают лишь в том случае, если обеим партия удастся преодолеть избирательный барьер в 3,25% голосов.

Ранее мы рассказывали, что Мейрав Михаэли раскритиковала Лапида за попытку давления на «Аводу».

Также «Курсор» сообщал о том, сколько израильтян до сих пор не смогли определиться, за кого отдадут свой голос на выборах.

Кроме этого, министр внутренних дел Айелет Шакед прокомментировала отказ Полларда от поддержки ее партии. По ее словам, ему угрожали смертью.