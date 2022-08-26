Глава украинского МВД рассказал о первых минутах войны и поведении Зеленского

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал журналистам издания The Washington Post о первых минутах полномасштабного вторжения рф* в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что сейчас, после полугода невероятного сопротивления украинцев, фраза «взять Киев за три дня» – это повод для шуток над «второй армией мира», – но в начале полномасштабного вторжения рф результат битвы за Киев был совершенно непредсказуем.

Монастырский вспомнил, что ему позвонил глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные сражаются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины. Когда министр положил трубку, он сразу же позвонил по телефону президенту Зеленскому, сказав ему, что «началось».

По словам главы МВД, на тот момент перед всеми встал вопрос, как далеко может зайти враг. Монастырский вспомнил, как Президент Украины собрал своих главных советников, и что тогда было принято решение, что часть кабинета, в том числе руководители полиции и оборонной сферы, останется в Киеве, а остальные переедут на запад Украины.

Глава МВД рассказал, что украинцы всех возрастов, которые никогда не держали оружие в руках, бросились за стволами после того, как в течение нескольких дней после вторжения рф украинские власти решили раздать оружие и вооружить потенциальное партизанское сопротивление. И это стало сдерживающим фактором как для россиян, так и потенциальных предателей.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!