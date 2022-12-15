Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, почему не стоит бояться убийства оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что опыт, полученный украинцами с 2014 года, очень помог и помогает сейчас в отражении агрессии рф* и ведении войны. При этом важнейшая его составляющая в том, что врагов нужно убивать, и не бояться это делать.

Об этом Залужный сказал в интервью изданию The Economist.

По его словам, изначально украинцы опасались противостоять своим соседям-россиянам, но с 2014 года постепенно убеждались в том, что у них нет другого выхода. И когда началась масштабная агрессия, украинцы реализовывали не только знания, но и навыки и опыт, которые получили с тех пор, как рф впервые вторглась в страну и заявила права на украинские территории.

Залужный отметил, что главное, что поняли украинцы за последние годы — это то, что русских и любых других врагов «нужно убивать, просто убивать, и, главное, не бояться это делать».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также отметил, что украинцам удалось не только сдержать врага, который значительно превышает их по количеству, но и диктовать свои условия на поле боя. Залужный убежден, что ныне советские подходы в управлении не только неэффективны, но и вредны. А потому украинская армия давно продвинулась вперед, тогда как войска рф продолжают действовать по устаревшим шаблонам.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.