Институт войны: Ядерное оружие не поможет путину захватить Украину

Применение этого оружия способно немного замедлить контрнаступление украинских воинов, но никак не обеспечит победу кремлю в войне, говорят эксперты.

Применение ядерного оружия не поможет российскому диктатору владимиру путину решить проблемы своей армии в Украине.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

По словам экспертов, если российские силы смогут расширить свои атаки на украинские населенные пункты или критическую инфраструктуру, или если путин захочет применить тактическое ядерное оружие против Украины, он может лишь надеяться, что таким образом на некоторое время остановит украинские контрнаступления.

По их убеждению, такие атаки не позволят российским силам завоевать Украину и достичь целей, которых требуют провоенные русские националисты. Однако они вполне могут спровоцировать реакцию Запада, которую российские сторонники жесткой линии воспримут как подтверждение их доводов, но ценой опустошения остаточной военной мощи россии.

Как сообщал «Курсор», россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно. СМИ и множество Телеграм-каналов сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах пропали свет и/или вода.