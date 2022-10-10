Массированный ракетный удар по Украине: какие города атакует россия

Россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

СМИ и множество Телеграм-каналов сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах пропали свет и/или вода.

В Киеве были слышны повторные взрывы, в Киевской области работает ПВО. Более детальная информация будет обнародована позже. Информации о погибших и пострадавших пока нет.





Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.







После взрывов киевляне начали писать о перебоях с электричеством и интернетом.

Взрывы в Днепре

В Днепре также прогремело несколько взрывов. Над городом виден дым. По меньшей мере пять взрывов слышали во время воздушной тревоги. По предварительным данным, есть прилеты. Начался пожар после ракетного удара. Кроме этого, прилеты зафиксированы в пригороде.

Взрывы в Житомире

Житомир также попал под ракетный обстрел. Жителей города просят не выходить из укрытий.

Взрывы в Хмельницком

В городе сообщают о звуках взрывов.

«Хмельницкой области было слышно взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!» — написал в своем Telegram-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Сообщают, что в некоторых микрорайонах город исчез электроснабжение.

Взрывы во Львове

Во Львове и области прогремел ряд взрывов. Некотрые районы города обесточены. Взрывы в городе также подтвердил мэр Андрей Садовой. По его словам, над городом работает ПВО.

Тем временем во Львовских Telegram-каналах сообщают о массовых проблемах с энергоснабжением.

Ранее Курсор писал, что Россия ударила по Киеву: первые подробности. Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!