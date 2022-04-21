Иордания созывает экстренное региональное совещание из-за напряженности в Иерусалиме

На встрече будет обсуждаться «недавняя эскалация израильтян в иерусалимской мечети Аль-Акса и пути ее прекращения и восстановления спокойствия».

Иордания, которая управляет мечетью Аль-Акса, проводит экстренное заседание регионального комитета в связи с тем, что она называет «незаконной политикой и мерами Израиля» в Иерусалиме.

В заседании Арабского министерского комитета участвуют страны-члены, которые недавно нормализовали отношения с Израилем, включая Объединенные Арабские Эмираты.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, в заседании принимают участие Тунис, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Марокко и Палестинская автономия.

WAFA сообщает, что «ожидается, что на встрече будет обсуждаться недавняя эскалация израильтян в иерусалимской мечети Аль-Акса и пути ее прекращения и восстановления спокойствия».