Иордания созывает экстренное региональное совещание из-за напряженности в Иерусалиме

12:40, Вчера
Политика, Новости Израиля, Zahav
Флаг Иордании фото
Фото: pixabay.com

На встрече будет обсуждаться «недавняя эскалация израильтян в иерусалимской мечети Аль-Акса и пути ее прекращения и восстановления спокойствия».

Иордания, которая управляет мечетью Аль-Акса, проводит экстренное заседание регионального комитета в связи с тем, что она называет «незаконной политикой и мерами Израиля» в Иерусалиме.

В заседании Арабского министерского комитета участвуют страны-члены, которые недавно нормализовали отношения с Израилем, включая Объединенные Арабские Эмираты.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, в заседании принимают участие Тунис, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Марокко и Палестинская автономия.

WAFA сообщает, что «ожидается, что на встрече будет обсуждаться недавняя эскалация израильтян в иерусалимской мечети Аль-Акса и пути ее прекращения и восстановления спокойствия».

Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. 

 

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Автор материала:
Алекс Арнав
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