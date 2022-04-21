Семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору

Вчера сеть облетели видео, на которых видно, как арабы забаррикадировались в мечети Аль-Акса и бросали оттуда коктейли Молотова в израильских полицейских.

Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.

Столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на Храмовой горе продолжаются и сегодня утром, поскольку еврейские посетители приходят в это место в последний день, когда евреям разрешен доступ на Храмовую гору до конца Рамадана 1 мая.

Ранее «Курсор» передавал слова Беннета: Марш с флагами будет проведен в День Иерусалима. Премьер-министр еще раз подтвердил, что марш флагов состоится не сейчас, а в следующем месяце в День Иерусалима. По его словам, правительство стремится руководить народом «ответственно».

Также Омер Бар-Лев заявил: «Появление Бен-Гвира у Шхемских ворот может спровоцировать региональный конфликт».

Еще Курсор напоминает, что сегодня произошли новые столкновения между полицией и палестинскими арабами на Храмовой горе. На кадрах видно, как израильских солдат обстреливают салютом, когда они пытаются удержать бунтовщиков внутри мечети Аль-Акса.