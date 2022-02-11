Иран и четыре страны спорят из-за возмещения ущерба за сбитый в 2020 году украинский самолет

Канада, Швеция, Украина и Великобритания обвинили Тегеран в уклонении от международной юридической ответственности за ракетную атаку на пассажирский самолет, в результате которой погибли 176 пассажиров и членов экипажа

Иран конфликтует с тремя западными странами и Украиной по поводу возмещения ущерба за ракетную атаку иранских военных на украинский пассажирский самолет в январе 2020 года, в результате которой погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

В прошлом месяце министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании, которые объединились в Международную группу координации и реагирования, представляющую интересы жертв катастрофы, в своем заявлении сообщили, что 27 декабря они получили «недвусмысленный ответ» от Ирана, «что он не видит необходимости вести переговоры с Группой… в связи с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба».

В заявлении, направленном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, четыре страны подчеркнули, что вопрос о возмещении ущерба должен решаться коллективно, «чтобы ко всем жертвам относились справедливо и одинаково».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Северная Корея похвасталась, что испытала ракеты, способные поразить США. Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.

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