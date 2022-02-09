Северная Корея похвасталась, что испытала ракеты, способные поразить США

Северная Корея похвасталась, что она является одной из немногих стран в мире, обладающих ядерным оружием и современными ракетами, единственной, которая противостоит Соединенным Штатам, «потрясая мир» ракетными испытаниями.

В заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи говорится, что серия испытаний, проведенных после Нового года, представляет собой «замечательные достижения», которые укрепили «сдерживание войны» Северной Кореи.

В министерстве также упомянули Hwasong-15 — межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) самой большой дальности, когда-либо запущенную Северной Кореей, которая не запускалась с момента ее первого испытания в 2017 году. Как полагается, она имеет достаточную дальность действия, чтобы доставить ядерную боеголовку куда угодно, в том числе в США.

«В сегодняшнем мире, где многие страны тратят время на то, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами с покорностью и слепым повиновением, только наша страна на этой планете может потрясти мир, выпустив ракету в пределах досягаемости материковой части США», — говорится в сообщении.

«В мире более 200 стран, но лишь немногие имеют водородные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты», — говорится в сообщении.

В ответ на просьбу прокомментировать Госдепартамент США повторил прошлые заявления об отсутствии враждебных намерений по отношению к Северной Корее и призвал вернуться к диалогу.

Ранее Курсор писал о том, что ночью по Израилю была запущена сирийская ракета.

В ночь на среду сигнал «цева адом» прозвучал в районе Умм-Эль-Фахм и в Самарии в связи с зенитной ракетой из Сирии, которая взорвалась в воздухе.

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