Северная Корея похвасталась, что испытала ракеты, способные поразить США

В заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи говорится, что серия испытаний, проведенных после Нового года, представляет собой «замечательные достижения», которые укрепили «сдерживание войны» Северной Кореи.
В министерстве также упомянули Hwasong-15 — межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) самой большой дальности, когда-либо запущенную Северной Кореей, которая не запускалась с момента ее первого испытания в 2017 году. Как полагается, она имеет достаточную дальность действия, чтобы доставить ядерную боеголовку куда угодно, в том числе в США.
«В сегодняшнем мире, где многие страны тратят время на то, чтобы иметь дело с Соединенными Штатами с покорностью и слепым повиновением, только наша страна на этой планете может потрясти мир, выпустив ракету в пределах досягаемости материковой части США», — говорится в сообщении.
«В мире более 200 стран, но лишь немногие имеют водородные бомбы, межконтинентальные баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты», — говорится в сообщении.
В ответ на просьбу прокомментировать Госдепартамент США повторил прошлые заявления об отсутствии враждебных намерений по отношению к Северной Корее и призвал вернуться к диалогу.
Ранее Курсор писал о том, что ночью по Израилю была запущена сирийская ракета.
В ночь на среду сигнал «цева адом» прозвучал в районе Умм-Эль-Фахм и в Самарии в связи с зенитной ракетой из Сирии, которая взорвалась в воздухе.
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