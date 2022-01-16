Иран и Саудовская Аравия готовятся вновь открыть посольства в Тегеране и Эр-Рияде

В Иране заявили, что открытие посольств имеет «важные последствия для снижения региональной напряженности и повышения глобальной сплоченности».

Иран и Саудовская Аравия близки к восстановлению полноценных дипломатических отношений путем открытия своих посольств в столицах Тегеране и Эр-Рияде, заявил в субботу член комитета по безопасности и иностранным делам иранского парламента.

Об этом пишет JPost.

Джалил Рахими Джаханабади, который объявил об этом шаге в Твиттере, добавил, что открытие посольств имеет «важные последствия для снижения региональной напряженности и повышения глобальной сплоченности».

В том же твите Джаханбади также нацелился на Израиль, предупредив СМИ и агентства безопасности по всему миру «остерегаться пороков сионистов».

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что «мы близки к хорошему ядерному соглашению». Переговоры между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года приближаются к «хорошему соглашению», но его скорое достижение зависит от других сторон, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана.

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