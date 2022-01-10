Иран: Мы близки к хорошему ядерному соглашению

«Инициативы иранской стороны и состоявшиеся переговоры поставили нас на правильный путь», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Об этом сообщает Israel National News.
«Мы близки к хорошему соглашению, но чтобы достичь этого в краткосрочной перспективе, его также должна поддерживать другая сторона», — добавил он.
Иран постепенно сокращал соблюдение ядерной сделки 2015 года в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.
Абдоллахиян заявил в воскресенье, что Исламская Республика не собирается «затягивать» переговоры.
Он сказал, что «нам важно защищать права и интересы нашей страны».
Абдоллахиян также добавил, что «вчера Франция играла роль плохого полицейского, а сегодня ведет себя разумно».
Исламская Республика неоднократно требовала, чтобы США сняли санкции, наложенные на Иран. Официальные лица США заявили, что, хотя они предпочитают дипломатический путь для достижения соглашения с Ираном, есть и другие варианты на случай, если это не удастся.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что США предупреждает Иран о последствиях в случае нападения на американцев.
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