Иран призывает ООН к действиям в отношении США из-за убийства Касема Сулеймани

Иран призвал Организацию Объединенных Наций принять официальные меры против Соединенных Штатов за убийство своего высшего генерала два года назад.
Об этом пишет Al Jazeera.
Иран утверждает, что Касем Сулеймани, в то время командующий элитными силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), находился в столице Ирака Багдаде с дипломатической миссией, когда его конвой был уничтожен ракетами, выпущенными с американского беспилотника.
В письме к Генеральной Ассамблее ООН, опубликованном в конце субботы, юридический отдел канцелярии президента Ирана призвал «предпринять все возможные правовые инициативы, включая издание резолюции», чтобы осудить правительство США и предотвратить подобные действия в будущем.
В письме говорится, что правительства США на протяжении многих лет проявляют «чрезмерную односторонность» в своих действиях, что дает им право нарушать международные законы и соглашения.
Письмо пришло незадолго до второй годовщины убийства Сулеймани 3 января.
Бывший президент США Дональд Трамп, который отдал приказ об убийстве, заявил тогда, что Сулеймани был «главным террористом в мире» и «давно должен был быть ликвидирован».
Курсор также писал, что Иран утверждает, что на ядерных переговорах наблюдается «удовлетворительный» прогресс. На проходящих в Вене переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года между мировыми державами и Ираном достигнут «относительно удовлетворительный прогресс», говорит представитель Ирана на переговорах Али Багери.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.