Иран: США должны предоставить гарантии для возобновления ядерной сделки 2015 года

В Иране заявили, что одним из главных вопросов на переговорах в Вене было получение «гарантий, особенно от Запада, по выполнению своих обязательств.

Министр иностранных дел Ирана заявил в субботу, что шаг США по восстановлению санкционных ограничений для Тегерана недостаточен, и Вашингтон должен предоставить гарантии для возрождения ядерной сделки 2015 года с ведущими державами.

Об этом пишет TheAlgemeiner.

Вашингтон в пятницу отменил санкции, чтобы разрешить международные проекты ядерного сотрудничества, в то время как непрямые американо-иранские переговоры по возобновлению ядерной сделки выходят на финальную стадию в Вене.

«Отмена некоторых санкций сама по себе может означать добрую волю», — сказал Хоссейн Амирабдоллахиан в комментариях, переданных иранскими СМИ.

«То, что есть на бумаге, это хорошо, но этого недостаточно», — добавил он.

Амирабдоллахиан сказал, что одним из главных вопросов на переговорах в Вене является получение «гарантий, особенно от Запада, по выполнению своих обязательств».

«Мы требуем гарантий в политической, правовой и экономической сферах. Определенные договоренности уже достигнуты», — добавил он.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.

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