К запуску иранского спутника причастны россияне, поскольку он проводился с российской базы.

Корпус стражей Исламской революции объявил об успешном запуске искусственного спутника «Нур-3», который был успешно выведен на орбиту, находясь на высоте 450 километров.

Об этом пишет "Детали".

Этот случай не первый для Ирана, иранский режим ранее также выполнял успешные запуски искусственных спутников в космос. В августе 2022 года, Иран провел успешный запуск военного спутника "Хайям", который обладает значительными возможностями в области фотографии и разведки. Этот запуск означал значительное улучшение разведывательных способностей Ирана в регионе.

Однако следует отметить, что "Хайям" был запущен с помощью космической базы *рф и российской ракеты "союз". Существуют данные, указывающие на то, что москва могла получить доступ к разведывательным данным этого спутника в рамках соглашения с российским космическим агентством, что стало частью геополитических мероприятий на Ближнем Востоке, в том числе и в контексте соперничества с Соединенными Штатами.

Спутник "Нур-3" был запущен иранскими силами без иностранной помощи. Тем не менее американские военные выразили опасения относительно технологий, используемых для вывода спутников на орбиту, так как эти же технологии могут быть использованы для запуска баллистических ракет с ядерными боеголовками большей дальности.

Иран на своей стороне отрицает обвинения США в использовании запусков спутников в качестве прикрытия для разработки баллистических ракет.

Напомним, Иран пригрозил Израилю «особым» оружием — озвучено дерзкое заявление.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!