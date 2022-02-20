Ицхак Герцог посетит Грецию и Кипр

В заявлении Герцога говорится, что во время обеих поездок он обсудит «шаги по расширению и углублению сотрудничества между нашими странами».

Президент Ицхак Герцог в четверг отправится с государственным визитом в Грецию, сообщает его канцелярия по приглашению президента Греции Катерины Сакелларопулу.

Его офис также объявил о государственном визите на Кипр в следующую среду, 2 марта, во время которого он встретится со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

В Афинах Герцог встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, другими высокопоставленными чиновниками и членами местной еврейской общины. Его визит начнется с возложения венка к могиле Неизвестного солдата, после чего он встретится с Сакелларопулу в президентском особняке. Затем Герцог встретится с Мицотакисом, после чего Сакелларопулу пригласит его на государственный обед.

Также запланированы встречи со спикером греческого парламента Константиносом Тасуласом и лидером оппозиции Алексисом Ципрасом, бывшим премьер-министром.

На следующей неделе на Кипре Герцог проведет встречу один на один с Анастасиадисом, после чего состоится расширенная встреча делегаций. Анастасиадис также примет Герцога на государственном обеде.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Герцог пообщался с отцом ребенка, застреленного на севере страны . Президент Ицхак Герцог поговорил с Мухаммадом Худжайратом, отцом четырехлетнего мальчика, который был застрелен во время перестрелки в северной деревне накануне.

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